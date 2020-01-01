قيمة الدوري الإنجليزي تتخطى الإسباني والألماني مجتمعين

أرقام ضخمة للغاية..

بلغت قيمة العلامة التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 حدًا غير مسبوق، إذ تتفوق بنسبة 19% عن قيمة الدوري الإسباني والألماني مجتمعين.

ليس هذا فحسب، بل إن الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق أعلى الإيرادات لجميع بطولات كرة القدم الأوروبية وأعلى الأرباح الممكنة، ورغم أزمة فيروس كورونا وعواقبها الاقتصادية فإن هذه الأرباح لن تتوقف.

جاء هذا بحسب ما ذكره تقرير من "Safe Betting Sites" والذي أشار إلى أن قيمة العلامة التجارية للبريميرليج بلغت 8.5 مليار يورو، في مقابل 4 مليار يورو للدوري الإسباني و3.2 مليار يورو للدوري الألماني.

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الدوري الإيطالي أتى رابعًا من ناحية القيمة التجارية بـ1.8 مليار يورو، ثم أتى الدوري الفرنسي في المرتبة الخامسة بـ1.2 مليار يورو.

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وبحسب المراجعة السنوية لشركة "Deloitte" بخصوص تمويل كرة القدم لعام 2020، فإن أندية البريميرليج ستحقق أرباحًا لا تقل عن 1.5 مليار يورو هذا العام أكثر من الأندية الإسبانية والألمانية.

السبب في ذلك بسيط وهو عائدات حقوق البث، حيث تشير التقارير إلى أن عائدات هذا الموسم ستبلغ 2.4 مليار يورو، بينما ستصل الإيرادات التجارية إلى 1.7 مليار يورو لهذا العام بزيادة قدرها 139 مليون يورو، إلى جانب أرباح المباريات والتي تبلغ قيمتها 614 مليون يورو.

مانشستر يونايتد هو النادي الإنجليزي الأكبر قيمة تجارية بحوالي 1.3 مليار يورو، ويأتي بعده ليفربول ومانشستر سيتي، فيما تأتي صدارة الأندية الأوروبية بيد قطبي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، بما يزيد عن 1.4 مليار يورو لكل منهما.

الجدير بالذكر أن أزمة كورونا قد خلّفت آثارًا اقتصادية مدمرة على أغلب الأندية وجعلت سوق الانتقالات في حدود أضيق من المعتادة، غير أن الأندية الإنجليزية بهذه الأرقام تبدو أقرب للتعافي في وقتٍ قريب.