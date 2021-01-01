كريستيانو رونالدو

قيل أنه "انتهى" و"عالة على يوفنتوس".. كريستيانو يستمر بالحسم

دينا جركس
دينا جركس
صحفية وصانعة محتوى
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Getty/GoalAr
أرقام كريستيانو بعد مباراة نابولي

يستمر كريستيانو رونالدو بالحسم مع ناديه يوفنتوس وهذه المرة من بوابة القمة مع نابولي في آليانز ستاديوم لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1. 

وبهدفه في شباك الضيوف يكون وصل كريستيانو إلى هدفه رقم 25 هذا الموسم. 

وفيما يلي أرقام كريستيانو بعد مباراة نابولي: 

  • وصل إلى 25 هدف في 12 موسماً على التوالي 
  • سجّل 25 هدفاً من 26 مباراة في الدوري 
  • 32 هدفاً في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم
  • 97 هدفاً في 125 مباراة ليوفنتوس
  • صنع 22 هدف في جميع البطولات

ما هو عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس؟

 

من هم اللاعبون الذين سجلوا أكثر من 25 هدفاً في نسختين مختلفتين من الدوري الإيطالي؟ 

  • 1932/33 - 1933/34 فيليس بوريل
  •  1949/50- 1951/52 جون هانسن
  •  1959/60 - 1960/61 عمر سيفوري
  •  2019/20 - 2020/21 كريستيانو رونالدو

الإعتماد على كريستيانو: 

في إحصائية تُشير بوضوح إلى نسبة اعتماد يوفنتوس بالأهداف على كريستيانو فإن البرتغالي أحرز 5 من آخر 7 أهداف سجلها يوفنتوس فيما تشاطر كييزا وديبالا الهدفين المتبقيين.

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