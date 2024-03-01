"ما لقيصر لقيصر" .. زوجة داني ألفيش تثير الجدل بتعليقها على قرار برشلونة!

النجم البرازيلي يعود لمجاورة ميسي وبيكيه

أعربت جوانا سانز، زوجة داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، المحبوس حاليًا بتهمة الاعتداء الجنسي، عن سعادتها بحصول النجم البرازيلي على جزء من حقه، بقرار من إدارة النادي الكتالوني.

وأمر القاضي بحبس داني ألفيش لمدة 4 سنوات و6 أشهر، قضى منها 13 شهرًا خلال المحاكمة، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى ليلي، وإلزامه بتعويض قدره 150 ألف يورو، دفعها بالفعل قبل بدء المحاكمة.

وكان اسم داني ألفيش قد حجب مؤقتًا من قاعة أساطير نادي برشلونة، بعد صدور الحكم، لكن لم يستمر هذا الاستبعاد إلا بضعة أيام، حيث عاد البرازيلي إلى القاعة التي تضم نجومًا شارك معهم مسيرة ذهبية في النادي، مثل ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، من ولاعبين من عصور أخرى مثل روماريو، كرويف أو مارادونا، الذين صنعوا التاريخ أيضًا.

وتسببت إعادة قبول ألفيش في إسعاد جوانا سانز، التي لا تزال زوجته، والتي عبرت عن فرحتها علنًا من خلال "ستوري" نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، حيث شاركت عارضة الأزياء لقطة من على الشاش لخبر يتحدث عن هذه العودة مع تعليق مثير الجدل، حيث كتبت: "ما لقيصر لقيصر".

ويمثل رد فعل جوانا مفاجأة غير متوقعة، خصوصًا أنها كانت قد أعلنت رغبتها في الانفصال عن ألفيش، نتيجة لما حدث في الملهى الليلي وإدانته بالاعتداء الجنسي، معتبرة أنه كان غير مخلص لها.

وتوقفت إجراءات الطلاق مؤخرًا بين ألفيش وجوانا التي شهدت لصالحه أمام المحكمة، حيث نقلت تقارير صحفية أن "مشروع الطلاق تعطل لأن داني يشعر بالأسف عليها، وليس لأنها تريد العودة. لم يكونوا معًا مرة أخرى أبدًا".