قيصر العاصمة الإيطالية.. جوزيه مورينيو يوقف بحركة من يده هتافات جماهير روما العدائية

لاعبه السابق خط أحمر.. جماهير روما تنصاع لأوامر جوزيه مورينيو

انصاعت جماهير روما لأوامر مدربها البرتغالي جوزيه مورينيو بالكف عن مهاجمة مدرب سامبدوريا الصربي ديان ستانكوفيتش.

وكانت جماهير روما قد هاجمت مدرب سامبدوريا ولاعب لاتسيو الأسبق –غريم روما في العاصمة الإيطالية- على خلفية انفعال الأخير على طرد لاعبه موريو في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض روما بثلاثية نظيفة.

انفعال المدرب الصربي ازداد ولم يوقفه أو يوقف جماهير روما إلا تدخل مورينيو الذي خالف عاداته وبدا أكثر هدوءًا وطلب بحركة من يده جماهير ملعب الأولمبيكو بالكف عن مضايقة ديان –لاعبه السابق في إنتر.

استجابت جماهير روما سريعًا لطلب مدربها البرتغالي وكفت عن الهتاف ضد ستانكوفيتش، في لقطة انتشرت سريعًا ونال عليها جوزيه تحية كبيرة.