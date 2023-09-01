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بقيادة ستيفن جيرارد .. صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي والاتفاق

أحمد فرهود
Al Ahli - Steven GerrardGOAL AR
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صفقة محتملة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية

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يترقب الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة القادمة، صفقة تبادلية "محتملة" بين ناديي الأهلي والاتفاق، وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل أكثر من مثالي؛ محققًا العلامة الكاملة "12 نقطة"، من 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما فشل الاتفاق، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، في الفوز بآخر مباراتين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عائض الدهاس، قدّمت إدارة الاتفاق، عرضًا رسميًا إلى نظيرتها الأهلاوية؛ للتعاقد مع المهاجم الشاب حسن العلي، في الصيف الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

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وكشف الدهاس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن فريق جيرارد، عرض مدافعه الشاب سعد الموسى، على الأهلي، ضمن صفقة العلي؛ ولمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، أيضًا.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على إصرار المدير الفني الإنجليزي، على التعاقد مع مهاجم محلي؛ لمساعدة الفرنسي موسى ديمبيلي، في الموسم الرياضي الحالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 95363كريم بنزيما
  • 10163خاليدو كوليبالي
  • 18478روبرتو فيرمينو
  • 8268نجولو كانتي
  • 21136مارسيلو بروزوفيتش
  • 43442صفقة أخرى
196850 الأصوات

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