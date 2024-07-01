بقيادة رياض محرز .. الأهلي قد يتعاقد مع صفقة جزائرية مفاجئة!

تطورات جديدة في ميركاتو النادي الأهلي..

يبدو أن الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، يعمل على ضم أحد مواطنيه، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم.

ووفقًا لموقع "Dz Foot"، مساء اليوم الإثنين، قد ينضم النجم الجزائري عبدالقهار قادري، متوسط ميدان نادي كورتريك البلجيكي، إلى محرز في الفريق الأهلاوي.

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الموقع الجزائري الشهير أعلن تلقي قادري، البالغ من العمر 24 سنة، عرضًا من أحد أندية القمة في المملكة العربية السعودية بالفعل؛ يُقال إنه الأهلي، بقيادة رياض محرز.

وكشف الموقع عن أن العديد من النجوم الجزائريين بخلاف قادري، تلقوا عروضًا من أندية سعودية مختلفة، في صيف العام الحالي؛ أبرزهم آدم وناس وياسين براهيمي.

جدير بالذكر أن عبدالقهار قادري، الذي يجيد في مركزي صانع الألعاب ووسط الميدان "رقم 8"، ينشط في صفوف كورتريك منذ صيف 2021؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 79 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.