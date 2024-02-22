"قولوا ما شاء الله" .. علي البليهي يضع شرطًا مهمًا لدخول الهلال التاريخ

علي البليهي يعلق بعد تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا..

أعرب علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بـ"التأهل" إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الهلال تأهل إلى ربع النهائي الآسيوي؛ بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني، بستة أهداف مقابل اثنين، في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16.

وعلق البليهي في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورت"، على وصول الهلال إلى 23 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات: "قولوا ما شاء الله".

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ووضع نجم الهلال الكبير، شرطًا مهمًا لمواصلة هذه السلسلة التاريخية؛ وهي عدم "التكبر" واللعب بكل جدية، خلال المباريات القادمة.

وعن الصعوبات التي خلقها سباهان في مباراة الإياب.. أشار علي البليهي، إلى أن الفريق الإيراني، دخل اللقاء وهو ليس لديه ما يخسره؛ لذلك لعبوا بقوة كبيرة للغاية.

جدير بالذكر أن 4 مباريات تفصل نادي الهلال، عن دخول موسوعة "جينيس"؛ بمعادلة أطول سلسلة فوز متتالي، والمسجلة باسم نادي ذا نيو سينتس الويلزي.