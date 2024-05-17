"قوس قزح" في كل مكان .. الدوري الفرنسي يرفع شعار دعم المثلية الجنسية بالجولة الأخيرة!

مزاد تذهب أرباحه لـ4 جمعيات تكافح التمييز

تواصل رابطة دوري المحترفين، حملتها ضد التمييز الجنسي في اليوم الأخير من الدوري الفرنسي بنهاية هذا الأسبوع.

وكشفت صحيفة "RMC" الفرنسية، أن رابطة الدوري خصصت الجولة المقبلة من أجل مكافحة رهاب المثلية، حيث سيرتدي الحكام والمدربون شارة خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كجزء من اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية في 17 مايو.

وأضافت: "لن يتم تلوين القمصان وشارة الكابتن بألوان قوس قزح فقط، لكن كما هو الحال في اليوم المخصص لمناهضة العنصرية في مارس، سيعرض شعار مسابقة مسابقة الدوري الفرنسي والراية الركنية بألوان علم دعم المثلية الجنسية وسيكون الشعار موجودًا على قمصان اللاعبين".

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وأوضحت أن رابطة الدوري الفرنسي تخطط لرفع لافتة عملاقة تحمل كلمة رهاب المثلية، في وسط الملعب، مشيرة إلى أنه "سيتم إطلاق مزاد للقمصان التي يرتديها اللاعبون في 22 مايو، وسيتم التبرع بأرباحه إلى 4 جمعيات تكافح ضد التمييز".

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد نظمت منذ نوفمبر 2021 ورش عمل توعوية على مدار العام حول مكافحة التمييز، ولا سيما ضد رهاب المثلية والعنصرية ومعاداة السامية في جميع المجالات.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد توج قبل أسبوعين بلقب الدوري الفرنسي، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الوصيف موناكو.