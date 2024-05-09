"ليس بسبب قوة النصر" .. نور الدين بن زكري يواصل التقليل من العالمي ويبرر خسارة الأخدود

تصريحات بن زكري ضد النصر تعود مجددًا..

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واصل الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي الأخدود، "التقليل" من النصر؛ وذلك بعد مباراة الفريقين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الأخدود سقط بهدفين مقابل ثلاثة أمام ضيفه النصر، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ابن زكري أرجع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، خسارة الأخدود أمام النصر، إلى "الأخطاء الدفاعية" التي وقع فيها لاعبو فريقه؛ وليس بسبب قوة المنافس.

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ويقول المدرب الجزائري عن ذلك: "دفعنا ثمن أخطائنا واستقبلنا هدفين.. لم يكن ذلك بسبب قوة الفريق النصراوي"، مشددًا في نفس الوقت على أن استقبال هدف مبكر، أثر على نفسية اللاعبين.

وأشار بن زكري، إلى أنه كان يعلم طريقة لعب النصر جيدًا؛ حيث عمل على إصلاح الأخطاء في الشوط الثاني، الأمر الذي جعل فريقه يسيطر على المجريات تمامًا؛ لكن بدون استغلال العديد من الفرص.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يقلل فيها نور الدين بن زكري من النصر؛ حيث قال سابقًا عندما كان يتولى تدريب ضمك: "لو لعب العالمي لليوم التالي، لن يستطيع تسجيل أهداف".

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