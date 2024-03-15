"من أجل قهر الهلال" .. قرار إماراتي مرتقب لمساعدة العين في دوري أبطال آسيا

الإمارات تقف خلف العين قبل القمة الآسيوية أمام الهلال..

تستعد الرابطة الإماراتية المحترفة، لاتخاذ قرار هام؛ من أجل مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، على تخطي عقبة الهلال السعودي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

العين يستضيف الهلال، يوم 16 أبريل 2024، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يحل ضيفًا عليه في العاصمة السعودية "الرياض"، في الثالث والعشرين من نفس الشهر.

ووفقًا للإعلامي الإماراتي الشهير يعقوب السعدي عبر فضائية "أبوظبي الرياضية"، ستتخذ الرابطة الإماراتية، قرارًا بتأجيل عدد من مباريات الفريق العيناوي، خلال الفترة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السعدي كشف عن أن نادي العين، عانى من ضغط مباريات كبير في الفترة الماضية؛ لذلك تعمل الرابطة على توفير "الراحة" للفريق، من خلال تأجيل بعض اللقاءات له في المسابقات المحلية، قبل المواجهة القارية أمام الزعيم الهلالي.

جدير بالذكر أن العين، فاز على النصر بـ"ضربات الجزاء"، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد انتهاء نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بالتعادل (4-4).