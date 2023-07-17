قنبلة سوق الانتقالات .. رونالدو وفرصة ذهبية للعب في دوري الأبطال مجددًا

النجم البرتغالي قد يرحل عن النصر قبل انطلاق الموسم!

أقلق إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي جماهير النصر السعودي حين فتح الباب أمام انضمام نجوم دوري روشن وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لفريقه على سبيل الإعارة.

نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي سيعود الموسم القادم للعب في دوري أبطال أوروبا بعد 20 عامًا، ورغم ذلك لم يُبرم سوى صفقة واحدة هذا الصيف بتعاقده مع ساندرو تونالي نجم وسط ميلان.

هاو سُئل خلال حواره مع صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية استعارة بعض نجوم الدوري السعودي خاصة رونالدو وروبن نيفيش وكريم بنزيما، فلم يُغلق الباب أبدًا وهو ما يُمثل فرصة ذهبية للنجم البرتغالي للعودة للعب في دوري الأبطال .. البطولة التي حقق فيها مجدًا لا يُمحى.

إذ قال "الأمر يعتمد على مدى إيجابية ذلك لصالح نيوكاسل، نحن نتصرف وفق مصالحنا أولًا".

المدرب صاحب الـ45 عامًا أضاف حول المبالغ المدفوعة من الأندية السعودية لنجوم أوروبا "لا أعتقد أن أسعار اللاعبين مبالغ فيها، ربما الرواتب نعم وذلك ضروري لإغراء اللاعبين بالقدوم للدوري السعودي".

يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ مؤخرًا على 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وقد دعم كلًا منها بعدد من اللاعبين أبرزهم بنزيما ونجولو كانتي ونيفيش وخاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو.