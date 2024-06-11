قنبلة سوق الانتقالات .. النصر يُقدم عرضًا خرافيًا لنجم ريال مدريد

العرض صدم الإسبان

كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني عن استهداف النصر السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد، وهو الخبر الذي وُصف بأنه قنبلة سوق الانتقالات لصيف 2024.

الصحفي خوسيه ألفاريز أفاد أن النصر بدأ يتحدث مع وكلاء مدافع الريال، أنتونيو روديجر، والذي يستعد حاليًا لخوض غمار بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده ألمانيا.

ألفاريز أشار إلى أن النصر قدم للاعب عرضًا يتضمن منحه 24 مليون يورو سنويًا، ضمن عقد يمتد لـ4 سنوات، وهو ما يُساوي تقريبًا ضعف ما يحصل عليه من الريال في العقد الذي يربط الطرفين معًا حتى صيف 2026.

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وتداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر صدمة الحضور لحظة قول الخبر من الصحفي الإسباني، خاصة أن روديجر أحد أهم عناصر ريال مدريد في الموسم الأخير.

صاحب الـ31 عامًا لعب 33 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.