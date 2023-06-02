قنبلة الميركاتو .. الأهلي يستعد لخطف ثنائي الهلال والاتحاد السابق

يستعد النادي الأهلي لواحدة من أكبر المفاجآت في سوق الميركاتو السعودي

يبدو أن ميركاتو الأهلي المحلي، في الصيف الحالي، سيكون الأقوى في تاريخ النادي؛ بعد الأسماء الكبرى التي نجح في التعاقد معها، أو تلك التي اقترب منها.

الأهلي تعاقد مع الثلاثي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، مع أنباء عن اقترابه من خطف مهاجم الفتح فراس البريكان، وظهير أيسر الوحدة إسلام هوساوي.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي فيصل الرقيبة، عن اهتمام كبير من الإدارة الأهلاوية، بالتعاقد مع نواف العابد، ابن الهلال السابق، وصانع ألعاب نادي الشباب الذي تم فسخ عقده مؤخرًا.

وكتب الرقيبة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل من الممكن أن تحدث؟.. اهتمام من النادي الأهلي بكسب خدمات العابد".

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه بـ"تويتر"، عن وضع الراقي، الجناح الدولي فهد المولد، ابن الاتحاد السابق، ضمن خططه لتدعيم صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

وقال الصرامي: "فهد المولد على (رادار) النادي الأهلي؛ بعد نهاية إيقافه ومخالصته مع الشباب!".

جدير بالذكر أن عقوبة إيقاف المولد، بسبب تناوله مواد منشطة محظورة، تنتهي في 20 أغسطس القادم؛ حيث يحق وقتها أن يخوض المباريات بشكل طبيعي.