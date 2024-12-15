"نحن ضحية دوري نيجريرا القذر" .. قناة ريال مدريد تُهاجم حكم لقاء رايو فاليكانو بسبب قراراته!

قناة ريال مدريد تعود مرة أخرى بانتقادات شديدة ضد الحكام

وجهت قناة ريال مدريد انتقادات لاذعة إلى الحكم مارتينيز مونويرا، بسبب قراراته المثيرة للجدل، خلال مباراة الفريق ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو بثلاثية لكل فريق، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقامت قناة ريال مدريد بتوجيه انتقادات بعد المباراة، حيث قالت في تقرير لها: "تحكيم مثير للجدل منع الميرنجي من تحقيق الفوز".

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وألقت القناة اللوم على الحكم مونويرا، بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء، الأولى بعدما قام باتي سيس بدفع أرادا جولر داخل منطقة الجزاء بالشوط الأول، والثانية بعدما تدخل عبدول مؤمن مدافع فاليكانو على فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء بالشوط الثاني.

وقالت القناة عن مونويرا: "تحكيم كارثي مرة أخرى، حرمنا من ركلتي جزاء واضحتين تمامًا، الأولى كانت دفعًا واضحًا ضد جولر لم يُحتسب، والثانية كانت ركلة من مؤمن على فيني لم يُنظر فيها أيضًا".

وواصلت القناة هجومها: "قبل حادثة مؤمن، كان فينيسيوس في هجمة مرتدة، وتعرض للإمساك بشكل واضح، وحين اعترض وطلب بطاقة صفراء للمنافس، من الذي تلقى البطاقة؟ فيني! والآن سيغيب أمام إشبيلية المواجهة المقبلة بسبب تراكم البطاقات، وهذا أمر متكرر ومثير للإحباط، ونخسر نقطتين ثمينتين على ملعب صعب، وهذا الوضع يثير الشكوك".

الانتقادات لم تتوقف عند حكم المباراة فقط، بل أيضًا اتهمت الدوري الإسباني بأنه يُعاني من فساد تحكيمي، مُشيرة إلى قضية نيجريرا الشهيرة، حيث قال: "اليوم ارتكب مونويرا أخطاء جسيمة، ودائمًا تكون في نفس الاتجاه، والمباراة انتهى 3-3، وكانت هذه القرارات حاسمة، وهناك ميل تحكيمي واضح ضد ريال مدريد، هذا ما يحدث في دوري نيجريرا القذر، وريال مدريد هو الضحية دائمًا".

وأنهت القناة انتقاداتها بالتأكيد على أن مونويرا ليس سوى يوم آخر في نفس القصة المتكررة، وهذا يتكرر باستمرار مع كل حالة شك، ولماذا لم يستدع جونزاليس فورتيز حكم الفيديو لمراجعة الحالات؟ لأننا نعرف النتيجة، في النهاية سيكافأ الحكم بمباريات أكبر ومناصب أهم، ما فعله مارتينيز ليس جيدًا بل هو نفس السيناريو المعتاد".