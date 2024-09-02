"فضيحة مخزية".. قناة ريال مدريد تواصل فتح النيران رغم الفوز على بيتيس!

التتويج بالليجا معجزة!

واصلت القناة الرسمية لريال مدريد الهجوم على الحكام، حيث وجهت انتقادات لاذعة لألبرولا روخاس حكم مواجهة ريال بيتيس أمس الأحد، التي حسمها الميرنجي (2-0) على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد وصفت قناة ريال مدريد أداء حكم المباراة بأنه "سيئ ومخزٍ"، مطالبة باحتساب ركلة جزاء (ثانية) للريال، لوجود لمسة يد ضد دييجو يورينتي مدافع بيتيس.

وقالت قناة ريال مدريد: "إنها واضحة تمامًا، اليد ليست ملتصقة بالجسد، روخاس وضع ذراعه خلف ظهره تبرير عدم احتسابها، هذا غير صحيح، إنه يكذب، المدافع لم يضع ذراعه في الخلف، هناك إهمال واضح، إنها فضيحة لأنها حدثت عندما كانت النتيجة 0-0".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "هناك ركلة جزاء أخرى لصالح داني سيبايوس، كان يجب عليه رؤيتها لأنه كان قريبًا، إنها ضربة قوية، وتستحق أن تكون ركلة جزاء".

وواصلت: "حتى في ركلة جزاء فينيسيوس، حكم روخاس على الحالة بأنها تسلل، رغم أن الحكم المساعد لم يرفع الراية، إنه يبحث عن أعذار لعدم احتساب ركلة الجزاء، ثم تم استدعاؤه من قبل الفار ولم يكن لديه خيار آخر".

وختمت: "لا نهتم بما يقولونه عن القناة، سواء فاز الفريق أو تعادل أو خسر، سنواصل الحديث، إنها فضيحة، النظام مشكوك فيه، لماذا لم يتدخل الفار في ركلتي جزاء؟ معجزة أن يفوز ريال مدريد بالدوري، فالفريق يسيطر على أوروبا لكنه في إسبانيا يجب أن يكون مثاليًا حيث يواجه عمالقة!".