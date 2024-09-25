"فاسد ومتغطرس".. قناة ريال مدريد تفتح النار على حكم مواجهة ألافيس!

"مسألة البطاقات خطيرة"

شنت قناة ريال مدريد هجومًا كبيرًا على أليخاندرو مونيز رويز حكم مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي حسمها النادي الملكي (3-2) أمس الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ما قاله محللو قناة ريال مدريد: "تحكيم فاسد، إساءة استخدام السلطة، حكم متغطرس".

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وأضافوا: "مسألة البطاقات خطيرة وبالوتيرة التي نسير بها، هناك الكثير من البطاقات للمهاجمين، ريال مدريد يواجه خطة ممنهجة، واليوم هتفت الجماهير "فساد في الاتحاد، ونيجريرا نيجريرا".

وأوضحت القناة: "يتم إيقاف فينيسيوس بالركل، بينما يحصل على بطاقة صفراء، هذه هي الليجا التي يريدها تيباس، حيث يخرج ريال مدريد بـ4 بطاقات صفراء".

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وختمت: "رويز لم يحتسب 3 ركلات جزاء في موقعة بيتيس هذا الموسم، وكانت الجائزة هي صافرة مواجهة ألافيس، بفضل هؤلاء الحكام، في غضون أيام قليلة سيكون هناك لاعبون يغيبون عن المباريات".