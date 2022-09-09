قميص يوفنتوس ممنوع في ملعب باريس سان جيرمان!!

ممارسات غريبة للغاية في معقل الباريسيين

تحدث اثنان من أشهر صانعي المحتوى الإيطاليين حصريًا لـ"جول" حول العديد من الأمور السلبية التي حصلت في مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس قبل أيام، والتي انتهت بفوز الباريسيين 2-1 بهدفي كيليان مبابي، بينما سجل وينستون ماكيني هدف اليوفي الوحيد.

وروى كل من كولبو جوبو ولوكا توسيلي، المضايقات التي تعرضوا لها من قبل أمن ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان أثناء خوض المباراة، وذلك في تصريحات لبرنامج "بوبكاست" الخاص بالنسخة الإيطالية من "جول".

شيء يحصل لأول مرة

ذكر الثنائي أنهما أجبرا على خلع قميص يوفنتوس أثناء دخولهما لملعب حديقة الأمراء، مؤكدين أن هذا لم يحدث في الملعب ككل فقط، بل في المنطقة المخصصة لمشجعي يوفنتوس أيضًا!.

وتعجب الثنائي من السلوك الذي يحصل لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، ومن أن هذا لم يحصل من البداية وهم في طريق إنهاء إجراءاتهم، بل إنهم تركوا تمامًا أثناء كل مراحل الفحص والتحقق من الأوراق، وقبل دخول الملعب مباشرة "تم إجبارهم على خلع هذه القمصان".

واستطرد أحدهما: "لحسن الحظ كان لدينا قمصان أخرى في حقائبنا، ولكن حتى الدخول إلى الحمامات وتغيير الملابس لم يكن متاحًا، لقد أجبرونا على خلع ملابسنا وارتدائها أمام الجميع!".

شعارات الحرية الفرنسية!

ويرى الثنائي أن ما حدث "يمس بالتأكيد شعارات الحرية التي ترفعها فرنسا" مطالبين بأن أي منع من هذا النوع ينبغي أن يكون مبلغًا به منذ البداية.

وقال جوبو: "هناك قواعد موجودة في كل الملاعب، وفي إيطاليا لدينا تشديدات تحصل في بعض الأحيان من هذا النوع، ولكن ألا يتم تبليغ أحد بها ثم نجبر على مثل هذه السلوكيات أمر سيء للغاية".