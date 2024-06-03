قميص مؤقت لمبابي في ريال مدريد.. الكشف عن رقم نجم الملكي الجديد!

مبابي سيظهر مع ريال مدريد بقميص مؤقت...

اقترب ريال مدريد، من الإعلان الرسمي عن صفقة كيليان مبابي، كصفقة انتقال حر، في أولى تدعيمات الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النجم الفرنسي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، بنهاية عقده، وسينتقل إلى ريال مدريد، بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وارتدى كيليان مبابي، القميص رقم 7 مع باريس سان جيرمان، وتألق به، ولكن سيكون من الصعب عليه ارتدائه مع ريال مدريد، إذ أنه الرقم الخاص بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أصبح من أهم لاعبي الميرنجي في السنوات الماضية.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10، مع ريال مدريد، ولكن قرار مودريتش، بالاستمرار لمدة موسم آخر مع الميرينجي، سيحجب عن النجم الفرنسي هذا القميص.

ومن جانبها أفادت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، أن مبابي، سيرتدي القميص رقم 9 بشكل مؤقت مع ريال مدريد، لنهاية موسمه الأول، على أن يرتدي القميص رقم 10 بعد رحيل مودريتش.