قميص ماني يزيد أكبر مشاكل النصر في سوق الانتقالات صعوبة

تامر أبو سيدو
Sadio Mane Nassr SPL 2023-2024Nassr Twitter
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النصر تأهل لدور الـ8 في كأس الملك سلمان

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زاد قميص ساديو ماني مع النصر من صعوبة أكبر مشاكل الفريق في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وهي كيفية التخلص من اللاعبين الأجانب الزائدين عن الحاجة دون الاضطرار للتضحية ماليًا.

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الفريق السعودي بتعاقده الأخير مع نجم بايرن ميونخ أصبح في قائمته 10 لاعبين أجانب، مما يجعله بحاجة للتخلص من اثنين منهم على الأقل قبل غلق سوق الانتقالات، وهذا الثنائي لن يخرج بالتأكيد عن جلال الدين ماشاريبوف وجونزالو مارتينيز، وقد يُضاف لهم جيسلان كونان ودافيد أوسبينا حال أراد النادي إبرام المزيد من الصفقات الأجنبية.

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قناة TNT Sports أوضحت أن ريفر بليت يرغب في التعاقد مع بيتي مارتينيز هذا الصيف، مشيرة إلى أنه لا يرغب بدفع أي مبلغ مقابل ضمه بل ينتظر فسخ عقده مع النصر ليحصل عليه بالمجان.

وأوضحت القناة أن ما فعله النصر مع ماني بمنحه القميص رقم 10 الخاص بالنجم الأرجنتيني منح المسؤولين في ريفر بليت آمالًا كبيرة في إمكانية الوصول لهدفهم وهو الحصول على اللاعب مجانًا بعد فسخ عقده مع النصر، سواء من جانب النادي أو بالتراضي بين الطرفين، إذ بدا واضحًا أنه خارج الحسابات تمامًا وسيضطر النادي السعودي للتخلي عنه حتى لو ضحى ماليًا لأجل ذلك.

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يُشار إلى أن مسيرة مارتينيز مع النصر أعيقت كثيرًا بسبب الإصابات، حيث تعرض مرتين لقطع في الرباط الصليبي آخرهما في فبراير الماضي ومازال يُعالج منها حتى الآن، فيما أصابه مرض في أوتار القلب أبعده عن اللعب لعدة أشهر.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 4351نجولو كانتي
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98618 الأصوات