قميص كل 12 ثانية.. ريال مدريد يقود انتعاش خزائن مانشستر سيتي!

لهذا يعتبر دوري أبطال أوروبا أهم بطولة في الموسم

كان إقصاء ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة نكسة لذوي الرداء الأبيض وفي نفس الوقت كان منجم ذهب لمانشستر سيتي، ليس لكونه في النهائي ولكن لأن بطل الدوري الإنجليزي قد ارتفعت مبيعات قمصانه في المتاجر الرسمية بشكل كبير.

وفقًا لصحيفة Manchester Evening News، باع سيتي قميصًا كل 12 ثانية في اليوم الذي ظهر فيه الزي الجديد للموسم المقبل، كان ذلك اليوم في 19 مايو الماضي، وقد بلغت الزيادة في المبيعات 58٪ مقارنة بإطلاق القميص الجديد العام الماضي.

زيادة في المبيعات حطمت جميع الأرقام القياسية للسيتي، والتي وصلت إلى أعلى المعدلات في مبيعات القمصان في اليوم الذي قضى فيه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهذا لم يكن القميص الجديد الذي صدر بعد أيام قليلة، ووفقًا للصحيفة الإنجليزية فقد نفدت قمصان متجر الملعب في ذلك اليوم.

لقد رأى مانشستر سيتي كيف أن المرور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، ليست له قيمة رياضية فقط، بل قيمة مادية واقتصادية هامة أيضًا.