قميص "ضد التزييف" .. الصور الأولى لزي برشلونة الاحتياطي الموسم القادم!

القميص سيظهر في حالة واحدة

بدأ عشاق نادي برشلونة الإسباني، في التعرف بالفعل على الشكل الذي سيكون عليه قميص الفريق الاحتياطي للموسم المقبل 2024/2025.

الأوضاع لا تزال غامضة في الوقت الحالي، بسبب الخلافات المستمرة بين برشلونة والشركة الراعية "نايكي"، وسط ترقب من شركة "بوما" لاستغلال الوضع والتعاقد مع النادي الكتالوني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نشرت عبر حساب "memorabilia1899" الصور الأولى لقميص برشلونة البديل في حالة الاستمرار مع نايكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويظهر الزي الجديد باللون الأسود بالكامل، مع وجود خطين باللونين الأزرق والقرمزي على الجانبين، مع تقديم بعض الابتكارات الجديدة مثل الياقة التي تذكرنا بقميص البولو.

وما أثار الانتباه كذلك هو وضع الدرع في القميص، حيث يمتد من جانب واحد إلى المنتصف، وسيكون باللون الأسود مع حواف زرقاء وقرمزية.

وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالخامات المستخدمة، يمكن رؤية نسيج أو خط غير منتظم كان شائعًا على مدار السنوات الماضية مع فرق أخرى، وذلك بسبب الخطوات التي اتخذتها الشركات الكبرى لتجنب القرصنة والتزييف.