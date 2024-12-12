فيديو | شهد أول "أسيست" .. سعود عبد الحميد يعرض قميصه أمام ليتشي للبيع

النجم السعودي يطلب من الجماهير تقديم عرضًا لشراء قميصه

أعلن النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق روما الإيطالي، عن عرض قميصه الذي لعب به أمام ليتشي للبيع عبر المتجر الرسمي لناديه.

ونجح عبد الحميد في تقديم أول "أسيست" له مع روما، خلال مباراة ليتشي الذي شارك فيها كبديل، ليُساهم في انتصار فريقه برباعية مقابل هدف.

ونشر حساب روما الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه سعود وهو يمسك بقميصه، بعدما قام بالتوقيع عليه.

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وقال سعود في الفيديو: "السلام عليكم قم بتقديم عرض على قميصي لمباراة ليتشي على متجر النادي الإلكتروني".

ومن المتوقع أن يظهر سعود عبد الحميد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع روما، خاصة في ظل إصابة الظهير التركي زكي تشيليك خلال مباراة ليتشي.