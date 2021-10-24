قميص رونالدو في متحف الشمع بدبي يثير السخرية

سخرية وغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

صب رواد الإنترنت سيول السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور تمثالًا لكريستيانو رونالدو بالقميص الخاطىء في دبي.

متحف "مدام توسو" الشهير افتتح فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي، مع عرض أكثر من 60 شخصية من المشاهير البارزين من بينهم كان كريستيانو رونالدو الذي ظهر بقميص يحمل ألوان البيانكونيري، الأبيض والأسود.

رونالدو رحل عن يوفنتوس هذا الصيف، ليعود من جديد إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا قضاهم خارج "أولد ترافورد".

ماذا قال المتحف عن هذا الخطا؟

بعد ظهورتمثال رونالدو بقميص يوفنتوس، قام المتحف بتوضيح الخطأ في بيان عبر "فرانس برس": "مع عالم الرياضة المتغير والسريع حيث يقوم اللاعبون بالنتقل بانتظام بين الفرق، سيكون عشاق كريستيانو رونالدو متحمسين لسماع أنه يتم تحديث شخصية الشمع الخاصة به بقميص مانشستر يونايتد الجديد في وقت قريب جدًا".

واختتم: "تم صنع كل شخصية بجاذبية معينه في لحظة معينة لتشبه جزءًا مميزًا في تاريخهم".

كيف ظهر صلاح؟

وفي سياق متصل، ظهر تمثالًا شمعيًا للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في "مدام توسو" بالعاصمة الإنجليزية لندن، كأحدث إضافة في قائمته.

تمثال صلاح ظهر بالحجم الطبيعي، مرتديًا حلة بيضاء، وبابتسامته المعهودة، ويرفع إصبعي السبابة في الهواء كما يحتفل عادة بأهدافه.

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