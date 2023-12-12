بقميص الاتحاد .. بنزيما يعادل رقم ميسي ويدخل تاريخ كأس العالم للأندية بـ"إنجاز فريد"

كريم بنزيما يواصل كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة

دخل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، تاريخ كأس العالم للأندية من أوسع الأبواب، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات، حتى يونيو 2026.

وسجل المهاجم الفرنسي، هدف الاتحاد "الثالث" في شباك نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الدور الأول من مسبقة كأس العالم للأندية 2023.

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وبهذا الهدف.. تساوى كريم بنزيما، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، برصيد 5 أهداف في المسابقة العالمية، وعلى بُعد هدفين فقط من النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي الحالي.

وأصبح بنزيما، أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية، يسجل في 4 نسخ مختلفة من البطولة؛ أعوم 2014 و2018 و2022 مع ريال مدريد الإسباني، و2023 بقميص الاتحاد.