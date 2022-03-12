قميصه بـ5 جنيهات .. مانشستر يونايتد يحتفظ بوجود رونالدو بعد رحيله!

النجم البرتغالي يظهر في تقويم النادي

رغم رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، إلا النادي الإنجليزي لا يزال يحتفظ به ضمن سجلاته ولكن بشكل مختلف.

صاحب الـ37 سنة تم فسخ عقده بالتراضي هذا الشهر، بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها إدارة النادي والمدرب إريك تين هاج.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن قيام مانشستر بإدراج رونالدو في التقويم السنوي الخاص بعام 2023 والذي يتم بيعه في متاجر النادي.

وأشارت إلى أنه من غير المعروف حتى الآن حدوث هذه الخطوة عن قصد أم لا، حيث وصلت قيمة التقويم 10.99 جنيه استرليني.

وقام مانشستر بعمل تخفيض هائل على المنتجات الأخرى التي تخص رونالدو بعد رحيله، حيث وصل سعره قميصه إلى 5 جنيهات فقط بعدما كانت قيمته 20 جنيه استرليني خلال تواجده بالفريق.

يذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى نادي النصر السعودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، مع حصوله على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.