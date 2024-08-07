"قمصان النصر الجديدة تم شراؤها من المحلات!" .. سعود الصرامي يتهم جويدو فينجا في فضيحة كبرى

سعود الصرامي يعود لإثارة الجدل في الشارع الرياضي..

أثار الإعلامي سعود الصرامي، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بمعلومة "صادمة"، عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

النصر أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن قمصانه الجديدة للموسم الرياضي 2024-2025؛ وذلك بطريقة مثيرة ومبتكرة للغاية، حيث شارك فيها أبطال لعبة "روبلوكس" الشهيرة.

وعن ذلك يقول الصرامي في تصريحات مع إذاعة "العربية إف إم": "قمصان النصر الجديدة، والتي تم الإعلان عنها اليوم، تم شراؤها من المحلات".

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وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الشركة الراعية، لم تورد قمصان النصر - كما يدعي النادي -؛ بل قام العالمي بقيادة رئيسه التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، بشراء ملابس بنفس الألوان، من المحلات التجارية في أوروبا.

وزعم سعود الصرامي، بأن أحد العمال في النصر؛ هو من قام بطباعة شعار النادي، على هذه الملابس التي تم شراؤها من المحلات؛ قبل الإعلان الرسمي عنها.

ووصف الصرامي هذه الواقعة، بـ"الكارثة والفضيحة" التي لا يُمكن السكوت عنها؛ قائلًا: "اسألوا المسؤول عن المخازن في النصر (هل وصلت الملابس أم لا؟!)؛ وستعرفون صحة كلامي".

وحمّل الصرامي "فينجا"، مسؤولية كل ما يحدث في النصر من أزمات؛ ومنها العقوبات المحتملة ضد النادي، في أعقاب إلغاء المبارتين الوديتين في الصين، مطلع العام الحالي؛ وذلك بعد إصابة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وكشف الصرامي عن أن جويدو فينجا، باعتباره الرئيس التنفيذي للنصر، مسؤول بشكل كامل عن "عقد المباراتين الوديتين" في الصين، مشددًا على أن النادي مجبر على الذهاب إلى هُناك مجددًا، بقيادة رونالدو؛ وإلا سيتم توقيع عقوبات شديدة عليه.

جدير بالذكر أن النصر سيستهل الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة نارية أمام التعاون، يوم 14 أغسطس 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.