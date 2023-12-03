"قمت بالخلط من قبلك!" .. لاعب الطائي يتحدى الهلال ويوجه رسالة لسالم الدوسري

الطائي يشعل مواجهته أمام الهلال مبكرًا بتصريحات رئيسه ونجمه..

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تتواصل رسائل الثقة والتحدي الصادرة عن نادي الطائي قبل مواجهة الهلال المرتقبة، فبعد تصريحات تركي الضبعان؛ رئيس النادي، جاء حاليًا دور حسن العمري؛ جناح أيسر الفريق.

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الطائي من المقرر أن يستضيف الزعيم في الثامن من ديسمبر الجاري، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وحول تلك المباراة، قال العمري خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "حصدنا ست نقاط من آخر مباراتين قبل مواجهة الهلال، معنوياتنا مرتفعة، نحن قادرون على مجاراة أي فريق، خاصةً أن اللقاء سيكون على أرضنا، وبإذن الله نفرح بالثلاث نقاط".

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وأضاف: "الهلال أفضل فريق في الدوري، خاصةً وأنه حقق الفوز في آخر 14 مباراة له دون أي هزيمة ودون استقبال أي أهداف، لكننا نشعر بالمسؤولية، ليس هناك صعب علينا، نحن قادرون على تحقيق الفوز، وهدفنا الثلاث نقاط".

وبسؤاله عن طريقة احتفاله بالأهداف على طريقة "الخلط" التي يشتهر بها سالم الدوسري؛ جناح الهلال، رد ضاحكًا: "كلنا عينان في رأس، لكن أنا احتفلت بهذه الطريقة قبله، كنت أفعلها منذ أن كنت لاعبًا في القادسية".

يشار إلى أن العمري بدأ حياته الكروية في القادسية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2015، بينما رحل عنه تجاه التعاون في صيف 2021، بينما بدأ سالم يحتفل بهذه الطريقة في الثلاث سنوات الأخيرة تقريبًا.

SHAHID