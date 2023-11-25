قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول .. رسالة خاصة من رياض محرز إلى دي بروينه

النجم الجزائري لديه ما يوصي به البلجيكي قبل القمة المنتظرة..

حاله كحال كافة مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز، ينتظر الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، قمة فريقه السابق مانشستر سيتي أمام ليفربول، المقرر إقامتها اليوم السبت.

المباراة من المقرر أن تنطلق بعد أقل من نصف ساعة من الآن، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، على استاد الاتحاد.

وقبل تلك القمة، بعث محارب الصحراء برسالة إلى زميليه السابقين في السيتي البلجيكي كيفين دي بروينه والأرجنتيني جوليان ألفاريز، فقد شكل معهما مثلث رعب الموسم الماضي، ونجحوا في الفوز أمام الريدز بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الـ29.

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محرز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قام بنشر الهدف الذي قام بصناعته للبلجيكي وقتها بعد تمريرة مفتاحية من الأرجنتيني، معلقًا: "افعلوا نفس الشيء الليلة"، مطالبًا إياهم باقتناص الثلاث نقاط.

السيتي يدخل القمة متصدرًا جدول الترتيب بالفعل برصيد 28 نقطة، إنما يبتعد الريدز عنه بفارق نقطة وحيدة، إذ يحل في الوصافة.

يشار إلى أن محرز رحل عن مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لينضم للأهلي السعودي، في محاولة للهرب من تهميش مدربه بيب جوارديولا له على مقاعد البدلاء.