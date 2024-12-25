"كنت في قمة غضبي ورفضت الاحتفال".. نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف سر أزمة 2011 مع فيرجسون

ماذا قال؟

كشف المهاجم المكسيكي تشيشاريتو كواليس أزمته مع مدربه السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد خلال الفترة بين 2010-2013.

وقال تشيشاريتو في تصريحات نقلتها صحيفة " manchestereveningnews": "حين انتقلت إلى يونايتد (في الـ21 من عمري) كانت كل انطباعاتي جيدة عن النادي والسير أليكس فيرجسون، إنه شخص عظيم ربما أفضل مدرب في العالم".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا الآن، 20 هدفًا في موسمه الأول في أولد ترافورد بمختلف المسابقات، ليساهم في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الموسم الثاني، عانى تشيشاريتو من إهدار الفرص، وتحديدًا في مواجهة ضد نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد في نوفمبر 2011، ما تسبب في خلاف مع مدربه.

وأوضح تشيشاريتو: "كنا نلعب ضد نيوكاسل. كانت لدي الكثير من الفرص، وقال لي (كان عليك أن تُسجل)، أردت أن أقول له: (هل تعتقد أنني أردت إضاعة الفرص؟ أريد تسجيلها، بالطبع)".

وختم: "أتذكر أنني سجلت هدفًا بعد ذلك، كانوا يحاولون تشتيت الكرة، وقمت بالضغط فقط، فاصطدمت الكرة بفخذي ودخلت المرمى. لم أحتفل حتى. كنت في قمة غضبي".