قمة عربية منتظرة في باريس .. العراق يتأهل رسميًا للأولمبياد

أسود الرافدين يعودون للأولمبياد بعد غياب ثماني سنوات..

نجح المنتخب العراقي، في حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد فوزه على منتخب إندونيسيا، بهدفين لهدف في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة آسيا تحت 23 عامًا.

وحسمت الأشواط الإضافية المباراة، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ افتتح المنتخب الإندونيسي، التهديف في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل زيد تحسين لأسود الرافدين، وحسم على جاسم اللقاء في الوقت الإضافي.

وبهذا يكون ضمن المنتخب العراقي، آخر البطاقات الآسيوية المؤهلة مباشرة للأولمبياد، برفقة كل من اليابان وأوزبكستان، بينما سيلعب منتخب إندونيسيا، دورة تصفيات مع غينيا ونيوزلندا، يتأهل الفائز منها إلى باريس 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت قرعة الأولمبياد، قد أسفرت عن وقوع المنتخب العراقي، في المجموعة الثانية برفقة كل من الأرجنتين، وأوكرانيا، بالإضافة إلى المنتخب المغربي.

جدير بالذكر أن أولمبياد باريس 2024، من المنتظر أن تنطلق يوم 26 يوليو القادم، وحتى الحادي عشر من أغسطس.