قبل قمة الأبطال .. سباهان الإيراني يفاجئ الهلال بـ"اتفاق خطي" مع الاتحاد الآسيوي

اتفاق حاسم بين سباهان والاتحاد الآسيوي..

قدّم مسؤولو نادي سباهان أصفهان الإيراني، وعدًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل مواجهة الهلال السعودي "المرتقبة".

الهلال يحل ضيفًا على سباهان أصفهان، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وحدد "الآسيوي"، ملعب "نقش جهان" لاحتضان مباراة سباهان والهلال؛ وهو نفس الاستاد الذي شهد أزمة تمثال "قاسم سليماني" الشهيرة، والتي أدت إلى إلغاء لقاء الفريق الإيراني أمام نادي الاتحاد السعودي، في دور المجموعات من البطولة القارية.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن مسؤولي النادي الإيراني، وعدوا الاتحاد الآسيوي للعبة؛ بإزالة جميع التماثيل والصور السياسية من الملعب، الذي يحتضن مباراة الفريق أمام الهلال.

الصحيفة أشارت إلى أن الجانب الإيراني قدّم "تعهدات خطية" إلى الاتحاد الآسيوي؛ تضمن التزامه بالوعد الذي قطعه بشأن التماثيل والصور السياسية.

جدير بالذكر أن الاتحاد القاري، كان قد فرض عقوبة تأديبية على نادي سباهان؛ بمنعه من اللعب على أرضه 3 مباريات، واعتباره خاسرًا بنتيجة (0ـ3) أمام العميد الاتحادي؛ على خلفية الأزمة الشهيرة في أكتوبر الماضي.

