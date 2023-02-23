قلق مبرر؟ أتلتيكو غاضب من خيار حكم "ديربي مدريد"

اختيار حكم "ديربي مدريد" في الدوري الإسباني يثير حالة من الغضب لدى نادي أتلتيكو مدريد..

يشعر نادي أتلتيكو مدريد بحالة من الانزعاج والقلق، بعد تعيين خيسوس خيل مانزانو لتحكيم مباراة "ديربي مدريد"، التي يحل فيها "الروخيبلانكوس" ضيفًا على ريال مدريد، في قمة الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تعيين مانزانو لإدارة "ديربي مدريد"، والذي يعتبره أتلتيكو أحد أكثر الحكام إثارة للجدل معه تحديدًا، كان صادمًا للروخيبلانكوس.

الصحيفة أشارت إلى أن مانزانو كان المسؤول عن طرد المهاجم دييجو كوستا أمام برشلونة في "كامب نو" خلال موسم 2018-19 ببطاقة حمراء مباشرة، وهو الطرد الذي أدى لإيقاف المهاجم لمدة ثماني مباريات.

بالإضافة إلى ذلك، قام مانزانو بطرد جواو فيليكس ضد أتلتيك بيلباو في موسم 2021-22، ليكون ذلك الطرد الوحيد للبرتغالي خلال أكثر من ثلاثة مواسم مع "الروخيبلانكوس" في الدوري الإسباني.

وبالتأكيد ستكون الأضواء مسلطة أكثر من جانب أتلتيكو مدريد على خيل مانزانو، بالنظر إلى تاريخه المثير للجدل مع الفريق في السنوات الأخيرة.

لكن يبدو أن الأرقام المجردة تثبت عكس نظرة التشاؤم من جانب أتلتيكو مدريد، حيث أدار الحكم الإسباني الدولي 30 مباراة كان "الروخيبلانكوس" طرفًا فيها، خرج أتلتيكو فيها بـ16 انتصارًا مقابل سبع هزائم ومثلها من التعادلات، وحصل الفريق خلالها على 87 بطاقة صفراء، وثلاث حالات طرد بعد إنذارين، وحالتي طرد مباشرتين.