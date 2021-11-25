قلق كبير في برشلونة قد يحرم فاتي من المشاركة أمام بايرن ميونخ!

تسود حالة من القلق داخل جدران نادي برشلونة في الساعات الماضية بشأن منح أنسو فاتي رخصة المشاركة أمام بايرن ميونخ في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في الثامن من ديسمبر المقبل.

ويبتعد فاتي عن الملاعب منذ قرابة الشهر بعد إصابة جديدة داهمته وحرمته من التواجد مع المدرب الجديد تشافي هيرنانديز ولو في التدريبات حتى الآن.

التدرج الطبيعي لإصابة فاتي ينبغي أن يُعيده مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية بالأسبوع المقبل، غير أن مشاركته أمام بايرن ميونخ محل شكوك كثيرة.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى تردد مسؤولي برشلونة واللاعب نفسه في هذا الصدد خوفًا من حدوث انتكاسة جديدة من شأنها أن تتسبب في انهيار جديد لمسيرة الشاب الواعد البالغ من العمر 19 عامًا.

في الوقت نفسه، هناك حاجة فنية كبيرة لوجود فاتي أمام بايرن ميونخ للاستفادة من قدراته الهجومية، خاصةً وبعد الأداء المحبط لممفيس ديباي في آخر مباراتين.

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من الناحية العملية، فاتي يتعافى بصورة جيدة وبدأ في التدرب فرديًا بأرض الملعب، لكن الخوف وكل الخوف هو أن جاهزيته لن تكون تامة قبل مباراة بايرن ميونخ.

رجحت "ماركا" ألا يتم الاستعانة بفاتي في مباراة بايرن ميونخ حال وجود أي شك حول عدم شفائه التام، صحيح أن مباراة البافاري محورية، لكن الموسم لا يزال طويلًا، وخسارة اللاعب مجددًا ستكون كارثة.

فاتي منذ العودة من الإصابة شارك في 8 مباريات على مدار شهر ونصف سجل خلالهم أربعة أهداف، ما يوضح مدى تأثير خليفة ليونيل ميسي بارتداء الرقم عشرة في إقليم كتالونيا.