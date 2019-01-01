قلق في ريال مدريد لتجاهل جواهره في بلد الوليد

إدارة الريال بصدد اتخاذ موقف في يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قلق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من الثنائي أندري لونين وخافي سانشيز المعار إلى بلد الوليد منذ بداية الموسم.

ولم يلعب الحارس الأوكراني أي دقيقة مع فريقه الحالي، وهو ما أصاب المسؤولين في النادي الميرينجي بقلق شديد، لعدم الاستفادة من إعارة الحارس العشريني حتى الآن.

وقالت صحيفة "آس"، إن أفضل حارس مرمى في كأس العالم للشباب، يعاني الأمرين تحت قيادة مدرب بلد الوليد سيرخيو جونزاليس، الذي يُفضل الاعتماد على حارسه ماسيب صاحب الخبرة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن الحارس المستقبلي للوس بلانكوس، انتظر فرصته في أكثر من مناسبة، على أمل أن يحصل على فرصة الظهور الأول مع الفريق، سيما في الفترة التي اهتز فيها مستوى ماسيب، لكن في النهاية ظل وضعه كما هو عليه.

ولفت التقرير إلى أن ماسيب استعاد مستواه في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قد يعقد مهمة لونين في "نويفو خوسيه زوريلا "، الأمر الذي قد يُجبر الريال على إنهاء فترة الإعارة أو البحث عن مكان جديد في الميركاتو الشتوي، لمساعدته على تطوير مستواه واكتساب الخبرة اللازمة، ضمن خطة إعداده ليكون حارس الملكي الأول في المستقبل.

ونفس الأمر ينطبق على خافي سانشيز، هو الآخر تعرض لانتكاسة في بداية الموسم، على إثرها خرج من حسابات المدرب جونزاليس، ليستحوذ كيكو أوليفاس وساليسيو على دائرة المنتصف هذا الموسم، وبالأخص الأخير الذي خطف أنظار المسؤولين في الريال، بعد ظهوره بمستوى لافت مع فريقه منذ نهاية الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة، أن سانشيز لن يقبل بوضعه الحالي، وحال ظل موقفه كما هو عليه بدون مشاركة، فسوف يضطر للبحث عن إعارة أخرى في سوق يناير.