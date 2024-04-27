قلدوا ريال مدريد.. فولفسبورج يسخر من سلسلة ليفركوزن!

فولفسبورج يسخر من أبطال الدوري الألماني...

سخر نادي فولفسبورج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" من نادي باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، بعد تعادله المثير مع شتوتجارت.

وحقق باير ليفركوزن، تعادلًا ثمينًا مع شتوتجارت، بهدفين لكل فريق في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني.

وبعد تعادل اليوم واصل ليفركوزن، حلقاته في سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم، بعد وصوله إلى 46 مباراة دون خسارة، واقترابه من تحقيق رقمًا فريدًا في تاريخ الدوري الألماني.

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ونشر حساب فولفسبورج، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة يسخر فيها من باير ليفركوزن، بعد تسجيله هدفًا في الوقت القاتل من المباراة، للمرة الثانية على التوالي، ورفضه الخسارة على غرار ريال مدريد الإسباني، الذي اشتهر بالأهداف في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن، ومدربه تشابي ألونسو، في حال عدم خسارتهم أي من الثلاث مباريات المتبقية في الدوري الألماني، سيكون الفريق الأول في التاريخ الذي يحصل على لقب البوندسليجا دون أي خسارة.