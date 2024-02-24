"قلب لوكا مودريتش" قد يعرقل صفقة انضمامه إلى الدوري السعودي!

الكل ينتظر ماذا سيقرر الكرواتي؟

SHAHID

مع اقتراب رحيله عن ريال مدريد، يتساءل الكل حول الوجهة المقبلة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، والذي يرجح الكثيرون أن تكون في المملكة العربية السعودية.

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الكرواتي الدولي لا يزال قادرًا على العطاء بعمر 38 عامًا وهو من بين العناصر المهمة التي يعتمد عليها كارلو أنشيلوتي في تشكيل ريال مدريد هذا الموسم.

لكن منصة "ساتا 24" الكرواتية، أشارت إلى أن مودريتش تلقى عرضًا من دينامو زغرب، الفريق الذي ترعرع فيه، للعودة إلى صفوفه متى أراد ذلك.

وفقًا للمصدر ذاته، فأن ماريو باريزيتش رئيس زغرب "الذي أقصى ريال بيتيس مؤخرًا من دوري السوبر الأوروبي" قد هاتف مودريتش تليفونيًا بنفسه، وقدم له عرضًا بالقدوم.

مودريتش أجابه بالانفتاح على الاحتمالات، لكن المصدر ذاته أن اقتراح العودة إلى النادي الذي تكون به "يروقه بشكل واضح".

صحيح أن العقل يشير إلى ضرورة الوصول إلى السعودية الصيف المقبل، إلا أن "قلب مودريتش" المعلق في زغرب حيث نشأ، قد يعرقل هذه الصفقة.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تطرقت إلى رغبة أنشيلوتي في أن ينضم مودريتش لجهازه التدريبي في ريال مدريد فور أن ينتهي عقده مع النادي الملكي، وأن الكرواتي لم يعلن قبوله أو رفضه إلى الآن.

SHAHID