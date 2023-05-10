من قلب ريال مدريد .. لوكا مودريتش يودع سيرجيو بوسكيتس!

في بعض اللحظات يجب أن تكون أمينًا وتُحيي حتى خصمك لأن الروح الرياضية هي صلب كرة القدم؛ وهو ما فعله لوكا مودريتش لغريم فريقه سيرجيو بوسكيتس.
وأعلن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة رحيله عن الفريق بعد مسيرة طويلة في الفريق الكتالوني امتدت لما يقارب 15 سنة.
انهالت رسائل الوداع على بوسكيتس من زملائه في برشلونة السابقين والحاليين لكنه الآن حظي برسالة جديدة من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.
وكتب لوكا على حسابه الرسمي على تويتر بصورة تجمعه ببوسكيتس "واحد من أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت ضدهم، كان من دواعي سروري اللعب ضدك بوسكيتس".
ما كتبه لوكا نال استحسان عدد من جمهور برشلونة الذين أشادوا بلاعب ريال مدريد ورسالته لقائدهم.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- عين على الحكم | هل كان هدف مانشستر سيتي في ريال مدريد صحيحًا؟
- تائهان خيبا أمل أنشيلوتي.. بنزيما وهالاند يتنافسان على لقب الأسوأ
- إذا أردت الهلاك .. سر على خطى الهلال!
- ريال مدريد ومانشستر سيتي .. جوارديولا سرق شخصية البطل وعلى أنشيلوتي استعادتها!
- تأثير الفراشة.. مانشستر يونايتد سيتضرر من انتقال ليونيل ميسي إلى السعودية!