قلبه أبيض .. رسالة سيرخيو راموس العاطفية لإقناع هاري كين بالانتقال إلى ريال مدريد!

راموس طالب هاري كين بالانتقال إلى ريال مدريد..

وجه سيرخيو راموس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي نصيحة إلى هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بقبول فرصة اللعب في النادي الملكي.

هاري كين أصبح هدف ريال مدريد الأول في سوق الانتقالات بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية، ورغم تفضيل توتنهام لفكرة بيعه إلى نادٍ خارجي فإن فريق العاصمة الإسبانية سيواجه منافسة من مانشستر يونايتد.

راموس، الذي فاز بـ22 لقبًا خلال فترته مع ريال مدريد، يعتقد أن قائد منتخب إنجلترا سيكون مناسبًا تمامًا لفريقه السابق.

وقال راموس في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "نصيحتي لأي لاعب هي ألا يرفض فرصة اللعب لريال مدريد، إنه نادٍ خاص يعرف كيف يفوز".

وأضاف: "كين لديه حضور جسدي مذهل، لا يمكن تسجيل مثل هذا العدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي دون أن يكون قادرًا بدنيًا".

وتابع: "لكنه أيضًا يعرف الجانب التكتيكي من اللعبة، ولا أعتقد أنه حصل على الإشادة الكافية لذلك، إنه هداف رائع ولكنه أيضًا لاعب كرة قدم رائع".

وشدد راموس أيضًا على أن خليفة بنزيما يحتاج إلى التعامل مع الضغط والتوقعات الناجمة عن اللعب مع ريال مدريد.

وقال: "لقد ساهم بنزيما في تحقيق الكثير من النجاح مع ريال مدريد ولن تتمكن من استبداله أبدًا، إنه أحد هؤلاء اللاعبين الفريدين في تاريخ مدريد".

واختتم راموس:"لا يمكن لأي شخص أن يلعب لريال مدريد حيث يوجد الكثير من الضغط والتوقعات، اللاعب المناسب فقط يمكنه ذلك".