قلادات الذهب والألماس.. هدية إيمريك لابورت لنجوم منتخب إسبانيا!

المدافع الإسباني قرر تذكر اللحظة التاريخية بتلك الطريقة

أهدى قلب دفاع النصر والمنتخب الإسباني، إيمريك لابورت، لزملائه قلادات من الذهب والألماس، يوم الجمعة، احتفالاً بلقب بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.

وذكرت شبكة "ريليفو" أن لابورت أهدى القلادات لزملائه مخطرًا إياهم بأنه "يحب تذكر اللحظات التاريخية".. على حد تعبيره.

القلادات مصنوعة من الذهب والألماس من قبل شركة لندنية مرموقة، ومصممة خصيصًا بحيث عبر عن تتويج إسبانيا باللقب الرابع في تاريخها على مستوى اليورو.

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ورفعت إسبانيا الكأس بعد فوزها على إنجلترا في النهائي بنتيجة 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين، إثر هدف متأخر سجله ميكيل أويارزابال عزز به هدفًا آخر من نيكو ويليامز.

وقال لابورت للاعبين: "كأس أوروبا من أفضل الأشياء التي حدثت في مسيرتي، أنا أحب تذكر اللحظات التاريخية، وهذه لفتة بسيطة للأشخاص الذين شاركتهم هذه المباراة" وذلك في تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.