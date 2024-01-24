"قفزة مهولة".. ميسي يصعد بإنتر ميامي إلى السماء ويضع بيكهام في موقف محرج!

وصول ميسي إلى ميامي يتسبب في هستيريا!

تسبب الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في قفزة ضخمة لأرباح ناديه الجديد، الذي ارتفعت قيمته السوقية للضعف وحقق مكاسب فاقت توقعاته من وراء النجم الأرجنتيني.

ووفقًا لشبكة "سبورتيكو"، فإن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، أثبت نجاحًا فلكيًا داخل وخارج الملعب، حيث تبلغ قيمة النادي الأمريكي الآن 1.02 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف القيمة البالغة 583 مليون دولار التي تم تقييمها في العام الماضي.

وساعد هوس المشجعين بالأسطورة ميسي، فريق إنتر ميامي على زيادة إيراداته من 55 مليون دولار إلى 127 مليون دولار، ونقلهم من المركز العاشر على مستوى القيمة السوقية في الدوري إلى الثالث.

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ويحتل نادي لوس أنجلوس لكرة القدم المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر قيمة في الدوري الأمريكي حاليًا، بقيمة 1.15 مليار دولار، بينما يحتل أتلانتا يونايتد المركز الثاني في القائمة بقيمة 1.05 مليار دولار.

وأثار وصول ميسي إلى ميامي حالة من الهستيريا في الولايات المتحدة، حيث زاد الطلب على قميص أسطورة برشلونة، حتى أن بيكهام نفسه اضطر إلى الانتظار لإهداء البعض منه لأصدقائه.

وعلى الرغم من كونه مالكًا جزئيًا للنادي وشخصية مشهورة عالميًا، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا، أن بيكهام وجد في البداية صعوبة في الحصول على قميص ميسي منذ استدراجه إلى ميامي، حيث أفادت التقارير أن أديداس باعت أكثر مما كانت تتوقع من القمصان.

وأصبح قميص إنتر ميامي الآن هو قميص كرة القدم الأكثر مبيعًا في أمريكا الشمالية، متفوقًا على عمالقة أوروبا التقليديين مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وأرسنال.