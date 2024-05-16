قطع الطريق أمام محاولاته .. الاتحاد يوجه ضربة كبرى للنصر!

الاتحاد يغلق الباب أمام محاولات النصر..

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قررت إدارة شركة نادي الاتحاد، تأمين بقاء ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضد الرحيل عن قلعة العميد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأبدى مسؤولو نادي النصر، رغبتهم القوية في خطف صفقة أحمد الغامدي، والذي يلعب في صفوف الاتحاد، على سبيل الإعارة من الاتفاق حتى نهاية الموسم، فضلًا عن الثنائي حامد الغامدي وسعد آل موسى.

وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة الاتحاد قررت تفعيل بند شراء عقد الثنائي أحمد الغامدي وسعد آل موسى، كما قررت الإدارة تمديد إعارة حامد الغامدي لموسم إضافي مع أفضلية شراء العقد.

وبات الثنائي أحمد الغامدي وسعد آل موسى، ضمن العناصر الأساسية في صفوف الاتحاد، منذ إعارتهما، حيث شارك الغامدي في 13 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، كما لعب آل موسى 10 مباريات بقميص العميد، وسجل هدفًا واحدًا.

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في المقابل، خضع حامد الغامدي، لاعب الاتحاد المُعار من الاتفاق، لعملية جراحية على مستوى العضلة الضامة، بأحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، لينتهي مشواره مع العميد، بعدما شارك في مباراتين فقط، بإجمالي 36 دقيقة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، من 31 مباراة، لينافس على أحد المقعدين المؤهلين للبطولات الآسيوية؛ حيث يبعُد عن الأهلي بفارق 8 نقاط، في المركز الثالث المؤهل إلى دوري النخبة الآسيوية، فيما يبعد بفارق نقطتين عن التعاون، صاحب المركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.

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