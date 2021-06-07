قطعته المفضلة. مورينيو غيّر حياتي وبكيت لرحيلي عن ريال مدريد

سامي خضيرة يفتح قلبه ويتحدث عن ريال مدريد ومورينيو وأنشيلوتي ومسعود أوزيل وكريستيانو رونالدو..

قال نجم ريال مدريد السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا سامي خضيرة إن اتصال جوزيه مورينيو به غيّر حياته، مؤكدًا أن نسخة مسعود أوزيل مع الملكي كانت استثنائية.

ومنذ نحو أسبوعين، أعلن النجم الألماني لاعب نادي هيرتا برلين في الوقت الحالي ونجم ريال مدريد ويوفنتوس سابقًا سامي خضيرة، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الأصول التونسية قرر وضع حد لمسيرته الكروية بعد رحلة حافلة بالألقاب والمحطات الشيقة في مختلف البلدان الأوروبية ومع كبار القارة العجوز.

وفي حوار مع صحيفة ماركا، تحدث النجم الألماني عن مسيرته في ريال مدريد وعن كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو مرجعًا الفضل الأكبر للمدرب البرتغالي، وتطرق إلى العديد من الأمور الأخرى.

ولعب صاحب الـ 34 عامًا بقميص شتوتجارت وريال مدريد ويوفنتوس وهيرتا برلين، وتوج بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وكذلك مع منتخب بلاده.

وقال خضيرة: "الانتقال إلى ريال مدريد؟ كانت إسبانيا قد أخرجتنا للتو من كأس العالم في جنوب إفريقيا وكنت حزينًا لذلك، كنا جميعًا حزينين للغاية، لأن هذا الجيل يستحق نهائيًا على الأقل إن لم يفز باللقب".

، وأضاف: "لقد تأثرت به، ولم يخرج من رأسي وفجأة تلقيت مكالمة، شخص يقول لي سامي، ريال مدريد يريدونك وسيتصل بك جوزيه مورينيو ليخبرك بذلك بنفسه".

وتابع: "اعتقدت أنها مزحة سيئة، أنا لست في مزاج جيد لتلقي هذه الأشياء الآن.، ولكنأصر وكيل أعمالي: "مورينيو ستتصل بك". "أنت ذاهب إلى ريال مدريد!"

وتابع: "تغير جسدي كله فجأة. كنت متوترًا للغاية وكان شاغلي الرئيسي هو لغتي الإنجليزية، لأنني لم أتحدثها في ذلك الوقت، وبينما كنت متوترًا، اتصل بي مورينيو وسألته إذا كان بإمكاننا التحدث عبر الرسائل النصية".

وأردف: "ضحك وقال بالتأكيد نعم يمكن ذلك، أخبرني أنه يريدني لريال مدريد، ولا أشك في ذلك، تلك المحادثة غيرت مسيرتي المهنية بالكامل، مورينيو هو أفضل شيء حدث لي".

وحول مسعود أوزيل قال: "نسخة ريال مدريد منه كانت استثنائية للغاية، كان من الممتع مشاهدة ما يقوم به وكم التمريرات الحاسمة التي منحها لكريستيانو رونالدو".

وأكد: "كريستيانو رونالدو هو أفضل من لعبت معه على الإطلاق؟ نعم بكل تأكيد، إنه هداف رائع. أهدافه وأرقامه تقول كل شيء، لكن كان لدي أيضًا حراس مرمى رائعون مثل جيجي بوفون وإيكر كاسياس، وهما من أساطير كرة القدم. بوفون هو أيضًا أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في عالم كرة القدم".

وفيما يخص الرحيل عن ريال مدريد قال: "كان من المحزن مغادرة الفريق الملكي، كنت أعلم أنني كنت في أفضل نادٍ في العالم، لقد عشت أيضًا في مدينة رائعة، وفزت بالألقاب، لقد بذلت كل ما لدي حتى اليوم الأخير، لكن وقتها حان وقت المغادرة".

وأتم حديثه قائلًا: "أنت تعرف فقط عندما تأتي تلك اللحظة كشف يكون الوضع، كان هناك نادٍ آخر وبلد آخر مناسبين لي من أجل التطور في تلك المرحلة من مسيرتي، أحب ريال مدريد وبكيت عندما غادرت".

خضيرة حقق لقب الدوري الإسباني والألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة واحدة، و5 مرات للدوري الإيطالي و3 لكأس إيطاليا.

أما مع المنتخب الألماني، فقد حقق خضيرة اللقب الأغلى حين توج بكأس العالم في 2014، في مسيرة دولية خاض خلالها 77 مباراة وسجل فيها 8 أهداف.

وحط خضيرة الرحال في هيرتا برلين منذ أشهر قليلة فقط بعد خروجه من حسابات أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس، ليعود النجم الألماني إلى بلاده ويعتزل هناك.

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الجدير بالذكر أن خضيرة قد حقق في العام نفسه لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في 2014، ليصبح من القلائل الذين تمكنوا من الجمع بين لقب الأبطال والمونديال في نفس الموسم.