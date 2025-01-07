"خذ قطعة من تاريخ برشلونة إلى منزلك".. مقتنيات كامب نو في مزاد علني

بين 23 يناير و13 فبراير..

تترقب جماهير برشلونة افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد تجديده، لكنها قبل ذلك ستكون على موعد مع مزاد "لبيع بعض مقتنياته القديمة".

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة برشلونة سوف تعقد مزادًا لبيع منتجات، خلال الفترة بين 23 يناير الجاري، و13 فبراير المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة "جولدن".

وأوضحت أن المزاد سوف يشمل العديد من المقتنيات، مثل الخزائن التي يستخدمها اللاعبون، ونقاط الجزاء، وأعلام الزوايا، والشعارات أمام مقاعد البدلاء".

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كما ستعرض صور فرق برشلونة الفائزة بدوري أبطال أوروبا (1991-92، 2005-06، 2008-09، 2010-11، 2014-15)، والتي كانت موجودة في نفق غرف تغيير الملابس للزوار والمحلية في الملعب.

ولفتت إلى أنه "يمكن مشاركة أي شخص يرغب في أخذ قطعة من تاريخ برشلونة إلى منزله، وستكون الطريقة المستخدمة هي المزايدة، وسيبدأ كل منتج بسعر أدنى وسيعتمد على المقترحات المختلفة من الأشخاص الطامحين الذين سيحددون السعر النهائي".

وختمت: "يُعد هذا المزاد جزءًا من مشروع Memorabilia، الذي يتضمن بيع أشياء من ملعب سبوتيفاي كامب نو التي تُخاطب مشاعر وتاريخ مشجعي برشلونة".