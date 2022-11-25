قطر والسنغال.. العنابي يفقد حظوظه إكلينيكيًا بهزيمة محبطة

قطر تفقد حظوظها إكلنيكيًا في الوصول للدور الثاني

مني منتخب قطر بهزيمة محبطة من السنغال في ثاني جولات دور المجموعات بمسابقة كأس العالم 2022 المقامة في الأراضي القطرية.

أهداف السنغال أتتت في شوطي المباراة، فقد بدأ التسجيل بولاي ديا في الدقيقة 41 من عمر المباراة، قبل أن يضيف فامارا ديديهيو الهدف الثاني في الدقيقة 48 ليصعب المهمة على كتيبة المدرب فيليكس سانشيز.

وفي الدقيقة 78، سجل محمد مونتاري أول هدف لقطر في تاريخها بكأس العالم، قبل أن يطلق بامبا ديانج رصاصة الرحمة على العنابي في الدقيقة 84.

وظهر رجال المدرب سانشيز بمظهر أفضل مما بدوا عليه في مباراة الإكوادور، وكادوا يفتتحون التسجيل ولكن الحكم ماتيو لاهوز حرمهم من ركلة جزاء بدت واضحة في النصف الثاني من الشوط الأول.

ضربة جزاء عنابية طنشها لاهوز وحجرة الفار!!#قطر_السنغال — عيسى محمد الحكمي (@Ealhakami) November 25, 2022

بولاي ديا افتتح التسجيل بعد تلك اللقطة بدقائق من خطأ فادح ارتكبه خوخي بوعلام مدافع العنابي لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال 1-0 وسط أجواء جماهيرية كبيرة من السنغاليين الحاضرين في ملعب خليفة الدولي.

وبينما كان العنابي يحاول التعديل في الشوط الثاني أطلق فامارا ديديهيو رصاصة الرحمة في الدقيقة 48 برأسية قوية واجه بها ضربة ركنية متقنة لم يستطع الحارس معتز برشم التعامل معها.

وفي الدقيقة 78 عادت الآمال للجماهير القطرية برأسية رائعة من محمد مونتاري، قبل أن يسجل بامبا ديانج من مسافة قريبة بعد تناقل الكرة بين لاعبي أسود التيرانجا منهيًا كل الاحتمالات.

المنتخب السنغالي يوسع الفارق مجددًا ويسجل ثالث الأهداف عن طريق الشيخ أحمدو بمبا ⚽️🇸🇳#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9inn5KMvxQ — GOAL Arabia (@GoalAR) November 25, 2022

بتلك النتيجة تصل السنغال إلى النقطة رقم 3 محققة أول انتصار لها في المجموعة، بينما تفقد قطر حظوظها إكلينيكيًا في التأهل للدور الثاني وتقترب من توديع بطولة كأس العالم المقامة على أراضيها.

قطر لم تفقد حظوظها بشكل كامل، لأن فارق الأهداف هو المعيار الأساسي للحكم بين المتساوين في النقاط وليس المواجهات المباشرة ولكنها تحتاج إلى عدم تعادل هولندا والإكوادور.