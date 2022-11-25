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قطر vs السنغال

قطر والسنغال.. العنابي يفقد حظوظه إكلينيكيًا بهزيمة محبطة

أحمد جمال
5:00 م غرينتش+2 25‏/11‏/2022
Qatar vs. Senegal
قطر تفقد حظوظها إكلنيكيًا في الوصول للدور الثاني

مني منتخب قطر بهزيمة محبطة من السنغال في ثاني جولات دور المجموعات بمسابقة كأس العالم 2022 المقامة في الأراضي القطرية.

أهداف السنغال أتتت في شوطي المباراة، فقد بدأ التسجيل بولاي ديا في الدقيقة 41 من عمر المباراة، قبل أن يضيف فامارا ديديهيو الهدف الثاني في الدقيقة 48 ليصعب المهمة على كتيبة المدرب فيليكس سانشيز.

وفي الدقيقة 78، سجل محمد مونتاري أول هدف لقطر في تاريخها بكأس العالم، قبل أن يطلق بامبا ديانج رصاصة الرحمة على العنابي في الدقيقة 84.

وظهر رجال المدرب سانشيز بمظهر أفضل مما بدوا عليه في مباراة الإكوادور، وكادوا يفتتحون التسجيل ولكن الحكم ماتيو لاهوز حرمهم من ركلة جزاء بدت واضحة في النصف الثاني من الشوط الأول.

بولاي ديا افتتح التسجيل بعد تلك اللقطة بدقائق من خطأ فادح ارتكبه خوخي بوعلام مدافع العنابي لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال 1-0 وسط أجواء جماهيرية كبيرة من السنغاليين الحاضرين في ملعب خليفة الدولي.

وبينما كان العنابي يحاول التعديل في الشوط الثاني أطلق فامارا ديديهيو رصاصة الرحمة في الدقيقة 48 برأسية قوية واجه بها ضربة ركنية متقنة لم يستطع الحارس معتز برشم التعامل معها.

وفي الدقيقة 78 عادت الآمال للجماهير القطرية برأسية رائعة من محمد مونتاري، قبل أن يسجل بامبا ديانج من مسافة قريبة بعد تناقل الكرة بين لاعبي أسود التيرانجا منهيًا كل الاحتمالات.

بتلك النتيجة تصل السنغال إلى النقطة رقم 3 محققة أول انتصار لها في المجموعة، بينما تفقد قطر حظوظها إكلينيكيًا في التأهل للدور الثاني وتقترب من توديع بطولة كأس العالم المقامة على أراضيها.

قطر لم تفقد حظوظها بشكل كامل، لأن فارق الأهداف هو المعيار الأساسي للحكم بين المتساوين في النقاط وليس المواجهات المباشرة ولكنها تحتاج إلى عدم تعادل هولندا والإكوادور.

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