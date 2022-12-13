"قطر منعت الكحوليات فلم يتم القبض على أي مشجع بريطاني!"

كما كان مونديال قطر 2022 مثاليًا في العديد من الأمور، فإنه شهد سابقة مثالية لم تحدث من قبل فيما يتعلق بجماهير "الهوليجانز" الخاصين بمنتخبي إنجلترا وويلز.
مسؤول كرة القدم في الشرطة البريطانية مارك روبرتس، أكد في تصريحات لشبكة "بي بي سي" أن أحدًا من مشجعي إنجلترا وويلز لم يتم إلقاء القبض عليه في قطر، مشيدًا بـ"السلوك المثالي للمواطنين البريطانيين الذين ارتحلوا إلى قطر" لمشاهدة مباريات كأس العالم.
ويعزي روبرتس ذلك إلى "صعوبة الوصول إلى المشروبات الكحولية" في البلد الشرق أوسطي، وأن هذا مفتاح أكيد لعدم حصوص حوادث شبيهة من الجمهور البريطاني الذي سافر بالآلاف إلى قطر.
كانت هناك 3 اعتقالات بين الجمهور البريطاني في 2018 بروسيا، رغم أن إنجلترا فقط من شاركت من دول التاج البريطاني، الآن يقول روبرتس إن "وصول منتخبين في مجموعة واحدة مع ديربي إنجلترا وويلز وعدم حدوث أي اعتقال يؤكد على الشخصية الجيدة لمشجعينا".
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