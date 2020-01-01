قطر منافس شرس للسعودية على استضافة كأس آسيا 2027

من المُقرر أن تحسم اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز بالاستضافة العام المقبل

كشفت تقارير صحفية محلية أن هناك منافسة شرسة متوقعة بين السعودية وقطر على استضافة كأس أمم آسيا المقررة عام 2027.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المنافسة ستكون ساخنة بعد تقدم قطر لاستضافة النسخة ما بعد المقبلة، خاصة أن السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب التنظيم بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أكد منذ أسابيع على تمديد الموعد النهائي لتقديم ملف الترشح حتى 30 يونيو المقبل بعد نهاية الموعد في أواخر مارس الماضي.

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ومن المُقرر أن تحسم اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز بالاستضافة العام المقبل.

وكانت دول أوزبكستان والأردن والعراق قد أكدوا من قبل رغبتهم في استضافة البطولة والفرصة مازالت أمامهم للتقديم قبل الموعد النهائي.

وتأمل السعودية في استضافة البطولة للمرة الأولى في التاريخ، وكانت قد فكرت في التقدم عام 2013 لاستضافة نسخة 2019 التي نظمتها الإمارات لكنها تراجعت في آخر اللحظات لتراجع الاهتمام بها.

يُذكر أن النسخة الأخيرة من كأس آسيا كانت قد أقيمت في الإمارات يناير 2019 الماضي وفازت بها قطر فيما تستضيف الصين النسخة المقبلة المقررة عام 2023.