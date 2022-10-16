قطر تقترب من كأس آسيا 2023 .. وأفضلية سعودية لنسخة 2027

هل تستضيف السعودية نسخة 2027؟

يصوت المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم غدًا الإثنين، على ملف استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد انسحاب الصين.

الصين انسحبت من ملف استضافة كأس آسيا 2023، بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي دفع 4 دول تتقدم بملفات استضافة البطولة وهي "قطر، إندونسيا، أستراليا، كوريا الجنوبية".

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قطر تقترب من كأس آسيا 2023

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي سيقوم بالتصويت على ملف استضافة كأس أمم آسيا غدًا الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن قطر هي المرشح الأكبر بالاستضافة بدلًا من الصين التي اعتذرت عن استضافة البطولة.

وتستعد قطر لاستضافة منافسات كأس العالم قطر 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وقد يتم إسناد بطولة أمم آسيا لها.

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الملف السعودي الأقرب لاستضافة كأس آسيا 2027

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن أجندة المكتب التنفيذي غدًا ستحتوي فقط على اختيار ملف استضافة كأس أمم آسيا 2023 فقط، وليس نسخة 2027.

ومن المقرر أن يتم اختيار الملف الفائز لاستضافة كأس آسيا 2027 في شهر فبراير المقبل، خلال الكونجرس الآسيوي في دولة البحرين.

ويعد الملف السعودي هو الأقوى لاستضافة نسخة كأس آسيا 2027، خاصة بعد تفضيل المسؤولين عدم الدخول لاستضافة النسخة المقبلة، من أجل تجهيز ملاعبها.

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