مدرب قطر يرفض التقليل من المنتخب الهندي

قطر ستواجه الهند غدًا الثلاثاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر التقليل من منتخب الهند قبل المباراة التي ستجمعهما في ثاني جولات التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان بطل آسيا 2019 قد افتتح مشواره في التصفيات بانتصار ساحق على أفغانستان بستة أهداف دون رد، وسيواجه الهند يوم غدٍ الثلاثاء في الدوحة.

هل يستمر التفوق الساحق لقطر على أفغانستان والهند؟

المدرب الإسباني أكد أن مواجهة الهند مختلفة تمامًا عن المباراة أمام أفغانستان، مضيفًا "المباراة تُمثل تحديًا جديدًا لنا، نأمل أن نقدم مستوً مميز خلالها".

"نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا، خاصة مع صعوبة المنافس. البعض يُقلل من قوة الهند، لكني أحترم المنافس وإمكانيات لاعبيه والأهم طموحه في التصفيات. نحن جاهزون للعب المباراة بنفس القوة التي خضنا بها لقاء أفغانستان".

أضاف سانشيز "شاهدنا وحللنا جميع المباريات التي خاضها المنتخب الهندي، وندرك تمامًا أن المباراة ضده لن تكون سهلة. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنحسم المباراة لصالحنا ونواصل تصدر المجموعة".