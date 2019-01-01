أحمد علاء يشكر الجماهير القطرية ويُوضح سبب الفوز الكبير على أفغانستان

بطل آسيا 2019 افتتح المشوار بأفضل طريقة ممكنة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أحمد علاء لاعب منتخب قطر شكره وامتنانه لجمهور بلاده على حضورهم بكثافة خلال مواجهة أفغانستان في أولى جولات تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحقق العنابي انتصارًا ساحقًا على ضيفه الأفغاني بستة أهداف دون رد، ويستعد حاليًا لمواجهة الهند في ثاني جولات التصفيات يوم الثلاثاء القادم في العاصمة الدوحة.

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وأكد المهاجم القطري أن احترام المنافس كان السبب الأهم خلف هذا الفوز الكبير، مضيفًا لصحيفة استاد الدوحة القطرية "احترمنا المنافس وحققنا فوزًا صريحًا ومريحًا وسجلنا انطلاقة مثالية".

"أعتقد أن الفوز بتلك الطريقة يؤكد القوة الكبيرة التي نتوافر عليها والأداء الجيد الذي يمتلكه اللاعبون وتعاملهم مع المباراة بكل جدية رغم الفوارق الكبيرة التي تفصل بين فريقنا المتوج بلقب كأس آسيا الأخيرة والمنتخب الأفغاني".

ووجه أحمد علاء تحية خاصة لجماهير قطر، بقوله "ممتنون طبعًا للجماهير الوفية والكبيرة التي احتشدت في المدرجات، لقد منحونا دفعة معنوية كبيرة، ليس في المباراة فحسب، بل حتى لبقية المشوار والقادم من المنافسات، أردناها احتفالية في ظهورنا الأول في الدوحة بعد التتويج باللقب القاري والظهور المميز في كوبا أمريكا، فكانت كذلك، نشكرهم ونعدهم بالمزيد في قادم المباريات".

وأخيرًا أكد علاء أن المباراة القادمة أمام الهند ستكون مختلفة تمامًا نظرًا لقوة المنافس مقارنة بالفريق الأفغاني ولتطور الكرة الهندية، مشددًا في نفس الوقت عزمهم تقديم الأداء المعهود وتحقيق النتيجة المطلوبة.