قطر تخسر جهود إلياس أحمد في كأس آسيا تحت 23 عامًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم التشخيص النهائي لإصابة لاعب المنتخب الأولمبي "إلياس أحمد"، وقد كانت الصدمة بتعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وكان لاعب الغرافة قد تعرض لإصابة خلال مباراة قطر الأولمبي الودية ضد الأردن الأولمبي يوم الجمعة الماضي في الدوحة، والتي انتهت لصالح العنابي الشاب بنتيجة 3-2.

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وأكد الاتحاد القطري أن اللاعب خرج من حسابات المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستُقام في تايلاند خلال يناير القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المتوقع أن يغيب المدافع صاحب الـ21 عامًا عن فريقه الغرافة حتى نهاية الموسم الجاري، إذ تحتاج تلك النوعية من الإصابات فترة علاج وتأهيل لا تقل عن 6 أشهر.

وكان إلياس أحمد قد لفت الأنظار بأدائه القوي في دفاع الغرافة خلال الموسم الماضي من دوري نجوم قطر، وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي القطري.

وخاض اللاعب مباراتين مع "الفهود" في دوري نجوم قطر هذا الموسم وقد لعب في خانة الظهير الأيسر وقدم أداءً جيدًا للغاية، مما يجعل غيابه خسارة كبيرة للغرافة.